Mehmet Sepil'den Rezerv lig açıklaması!
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği başkanlığına tekrar seçilen Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Sepil, "21 kulübün ortak kararıyla rezerv ligin kurulmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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