Mehmet Kasapoğlu: "İki takıma da teşekkür ediyorum"
Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem ?Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.
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