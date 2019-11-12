Mehmet Emin Uluç'tan Mustafa Cengiz'e eleştiri
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu, Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Galatasaray'da gündeme gelen seçim süreciyle ilgili değerlendirilmelerde bulundu.
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