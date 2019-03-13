Mehmet Emin Uluç: "Karius kendini Beşiktaş'a ait hissetmiyor"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında "Karius'un adapte olamama sebebi kendini Beşiktaş'a ait hissetmemesinden kaynaklı" dedi.
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