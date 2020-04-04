Mbaye Diagne ve eşinden türkü şov!
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Senegalli golcü Mbaye Diagne yine şaşırttı. Galatasaraylı futbolcu bu sefer eşiyle birlikte "Lingo lingo şişeler" türküsünü söyledi.
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