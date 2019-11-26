Max Kruse kimdir?
19 mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan Tsv reinbek’te başladı.
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