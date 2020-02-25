Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi!
Galatasaray'ın Brezilyalı tecrübeli stoperi Marcao, sarı-kırmızılı ekibin 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği 3-1'lik galibiyetin tarihini koluna dövme yaptırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, ezeli rakibini 20 yıl aradan sonra deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu Marcao, derbi tarihini koluna dövme yaptırırken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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