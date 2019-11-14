Mahkeme davayı erteledi G.Saray yönetimi görevine devam edecek
Galatasaray'da ibrasızlık davası 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Bu gelişme üzerine Galatasaray'da tedbir kararı devam ederken, yönetim görevini sürdürecek.
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!
- Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...
- Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri
- Galatasaray'da Bafetimbi Gomis pişmanlığı! 500 bin Euro...
- Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!
- Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...
- Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!
- O isimden şok transfer yanıtı! "30 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 isterim"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.