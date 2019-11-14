Pusu kuruyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'den eleştirilere yanıt verdi. Cengiz şunları söyledi: "İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü. 'Merak etme hocam, hepsini halledeceğim' dedim. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım o an 'kaçtı' denecekti. 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. Acıyı bal eyledik. Biz 2 bin 525 oyla seçildik. 3 adaya da saygı duyuyorum. Hepsinin oyunun toplamından fazla. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insan değilim."

G.SARAY BİR RAYA GİRDİ

"Bazı üyelerimizin yargıya müdahalesi var. Benim seçime girememem için uğraşıyorlar. 'İmza topla, seçime gir Mustafa Cengiz' demiyorlar. Düello edecekseniz eşit şartlarda edersiniz. Bunlar tam tersine pusu kuruyor. 'Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Yarın mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' diye... Başım, gözüm üstüne. Bu karara saygı duyarım. Mücadeleye devam ediyorum çünkü Galatasaray bir raya girdi. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı. 2 yılda her şeyi unuttular. Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor. Yapmayın arkadaşlar!"

'10 NUMARA TUTMADI'

"Dıagne'ye, Falcao'ya dünya paralar veriliyor deniyor. Maddi olarak artı durumdayız. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık zaman gösterecek. Galatasaray'ın kadrosunda en az 2-3 dünya yıldızı olmalı. Real Madrid'den 6 da yeseniz, 36 da yeseniz Galatasaray'ın adı öyle kolay silinmez. Galatasaray her zaman 10 numaradır ama bu ara maalesef 10 numarayı tutturamadık. Falcao, kaleden top çıkarmak isterken aşil tendonunu zorladı. İspanya'da bu sakatlığını bilen kendi doktoruna gitti. Çok namuslu bir insan, kendisine sordum hızla düzelecek."

ADALET HERKES iÇiN GEÇERLi

Bir kulüp başkanı 'Taçtan gol yedik' dedi, o hakem kenara çekildi. Bizim maçımızda, bir hakem hata yaparsa, biz de onun kenara çekilmesini bekleyeceğiz. Adalet herkes için geçerli. Divan Restaurant'ın hizmetinden memnun olmamaya başladık. 500 bin dolarlık teminat mektubu vardı, daha önce feshedemedik. Geçen hafta doldu ve feshettik. Kendileri itiraz etti, 'Tek taraflı feshedemezsiniz' dediler. Kap kacaklarının olduğunu söylediler, noter ile gelsinler, alsınlar.

KALBiMiZi KANATIYORLAR!

Başkan Cengiz, Divan Kurulu'na neden katılmadığını da şöyle açıkladı: "Divan Kurulu'nda kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Kimse G.Saray'ın başkanına hakaret edemez. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor. Bu kulübü ayrışmaya, çatışmaya götürür.

'O ÜÇ HAKEM HERKESi YAKIYOR'

"Hakemle ilgili açıklamalarımdan ötürü 150 gün hak mahrumiyeti cezası verdiler. Biz ne dedik? VAR kayıtları açıklansın. Konyaspor maçında birbirleriyle 5 dakika konuştular. Bu durumdan şüphelendik ve konuşmaların açıklanmasını istedik. Biz üç hakemin askıya alınmasını talep ettik. Şimdi görüyoruz ki o üç hakem herkesin canını yakıyor."