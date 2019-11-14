Seçim baskısı

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirilirken seçim tartışmaları gündeme damga vurdu. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya divan kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Dursun Özbek ve Faruk Süren'nin yanı sıra eski başkan adayları ve çok sayıda kulüp üyesi katıldı. Riva arazisi, Florya ve borç yapılandırması hakkında konuşan üyeler, istinaf mahkemesinin tedbir kararını kaldırmasını da kürsüye taşıdı.

Katılanların çoğu, Başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmesi gerektiğini dile getirdi. En sert konuşma Taner Aşkın'dan gelirken Aşkın, "Galatasaray'ı hak eden insanlar yönetecek, Galatasaray'ı tanımayanlar değil; Galatasaraylı olmayanlar hiç değil" dedi. Eleştirilere Mehmet Bilen'den ise tepki geldi. Bilen, "Divan toplantısına organize şekilde gelinmiş. Organize şekilde gelenler asılsız ithamlarda bulunup kendi aralarında paslaşıyorlar" diye konuştu.

HAMAMCIOĞLU: ADAY DEĞİLİM

İsmi başkan adaylığı için geçen Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetimine muhalif olmadıklarını ancak tüzüğe göre hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Kimsenin adamı olmadığını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Başkanlığa aday değilim. Kimsenin vehim içinde olmasına gerek yok. Ne kulübün yönetimine müdahil oluruz ne de başka bir şey yaparız. Divan kurulu başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir" ifadelerini kullandı.

CENGİZ KATILMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Üyeleri ve Başkan Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle dünkü toplantıya katılmadı. Bu durum da dün eleştirilere neden oldu. Yönetimi, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Banu Vahapoğlu Akgün ve Dilek Kutlu temsil etti.

ALBAYRAK TERK ETTİ

Başkan Mustafa Cengiz'in yokluğunda Divan'a katılan yöneticiler arasında yer alan Abdurrahim Albayrak, toplantıdan erken ayrıldı. Bir süredir boyun fıtığı tedavisi gören ve boyunluk takan Albayrak, ağrılarının artması üzerine salondan ayrıldı.