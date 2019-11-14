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14 Kasım 2019, Perşembe
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’a sorular!

Ali Koç’a sorular!

'nda sarı-kırmızılı camiayla ilgili önemli konular gündeme gelirken, Başkanı 'a da soru yöneltildi. , " Koç, Başkanı ile ticari ilişkileriniz var mı? Buna cevap verilmedi. Lütfen çıkıp açıklayın." dedi.

'nda sarı-kırmızılı camiayla ilgili önemli konular gündeme gelirken, Başkanı 'a da soru yöneltildi. , " Koç, Başkanı ile ticari ilişkileriniz var mı? Buna cevap verilmedi. Lütfen çıkıp açıklayın. Hangi spor kulüplerine sponsorluk yapmaktasınız?" diye sordu.

  1. 14.11.2019
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