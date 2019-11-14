Ali Koç’a sorular!
Divan Kurulu'nda sarı-kırmızılı camiayla ilgili önemli konular gündeme gelirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da soru yöneltildi. Üyelerden Faruk Gürbüzer, "Sayın Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ticari ilişkileriniz var mı? Buna cevap verilmedi. Lütfen çıkıp açıklayın." dedi.
Divan Kurulu'nda sarı-kırmızılı camiayla ilgili önemli konular gündeme gelirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da soru yöneltildi. Üyelerden Faruk Gürbüzer, "Sayın Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ticari ilişkileriniz var mı? Buna cevap verilmedi. Lütfen çıkıp açıklayın. Hangi spor kulüplerine sponsorluk yapmaktasınız?" diye sordu.
- 14.11.2019
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