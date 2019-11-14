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14 Kasım 2019, Perşembe
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Tamam mı devam mı?

Tamam mı devam mı?

'nın ardından 'da tüm gözler bugün Çağlayan'da 14. 'nde olacak. Tedbir kararı kalkarsa Galatasaray seçime gidecek.

'nın ardından 'da tüm gözler bugün Çağlayan'da 14. 'nde olacak. Daha önce açılan davalardan birinde istinafa gidilmiş ve buradan yönetimin "idari ibrasızlık" üzerine koydurduğu tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Saat 11.00'de başlayacak davada tedbir kararı kalkarsa Cengiz, seçime gitmek zorunda kalacak. Eğer tedbirin devamı yönünde bir karar alınırsa, istinaftan çıkan sonuç görmezden gelinerek "idari ibrasızlık" üzerindeki tedbir kararı devam ettirilecek. baskısı da ortadan kalkacak.

NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?
23 Mart'ta yapılan mali kongrede, Cengiz yönetimi mali anlamda ibra edilmiş ancak idari açıdan ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından yönetim konuyu mahkemeye taşımış ve idari tedbir kararı çıkmıştı. Ancak muhalefetten de karşı davalar gelmişti.

  1. 14.11.2019
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