Maç öncesi flaş sözler! "Galatasaray kaybetse dahi..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Ana Haber programında PSG - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelede bulundu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçı öncesi konuşan Akcan, "Galatasaray kaybetse dahi bence bu cesur futbolu orada oynamalı, bunu hedeflemeli." ifadelerini kullandı.
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