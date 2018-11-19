A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yarın Ukrayna'yla oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lucescu ayrılık haberleri hakkında "Romanya'daki haber; [Ukrayna maçı sonrasında TFF ile geleceğini görüşecek olması] dünyanın her yerinde olduğu gibi, yanlış bir haber. Böyle bir şey konuşmadım, bu tarzdaki fikirlerimi de dışarıda herkesle paylaşmam. Geleceğime ben karar veririm. Yararlı olamayacağımı görseydim zaten görevi bırakırdım" yanıtını verdi.