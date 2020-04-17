Loris Karius: Geçen sezon şampiyon olabilirdik
Alman basınına konuşan Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, transfer dedikodularıyla ilgilenmediği ve Beşiktaş'ın başarısına konsantre olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, transfer iddiaları ile ilgili alman basınına konuştu...
Siyah-beyazlı ekiple kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Karius, Sport Bild'in sorularını yanıtladı...
Hertha Berlin'in listesinde olduğu iddiaları ile ilgili Alman kaleci, "Spekülasyonlarla ilgilenmiyorum... Gerçek olan şu, Liverpool ile 2022 yılına kadar sözleşmem var... Ve şu anda Beşiktaş'ın başarısına konsantre oldum... Transferi konuşmak için henüz çok erken. Corona virüsü nedeniyle neler olacağını kimse bilmiyor.." diye konuştu...
Bundesliga'ya dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya ise Karius, "Bundesliga'da oynamaktan hep çok keyif aldım. Transferde benim için en önemli şey, kulübün kesinlikle beni istemesi ve vizyon sahibi olması" cevabını verdi...
Liverpool kaleci antrenörü John Achtenberg ile sürekli görüştüğünü belirten Karius, "Teknik direktör Jurgen Klopp ile de mesajlaşıyoruz. Kulüple temasımı hiç kesmedim" ifadelerini kullandı...
Beşiktaş'a geldiği için pişman olmadığını belirten Alman kaleci, "Geçen sezon şampiyon olabilirdik. Ne yazık ki bunu başaramadık. Güçlü bir futbol oynuyoruz. Yeni bir ülkede büyük bir deneyime sahip oldum" diye konuştu.
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