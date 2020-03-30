Les Ferdinand: Beşiktaş adam olduğum kulüptür
Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.
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