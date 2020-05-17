Lemina Southampton'dan kolaylık istedi
Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina, sarı-kırmzılı takımda forma giymeye devam etmeyi planlıyor. Yönetim, Fatih Terim'in gelecek sezon da kadroda görmek istediği Gabonlu futbolcu için harekete geçerken, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun 16 milyon Euro olması işleri zorlaştırıyor. Bu nedenle Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncuyu 1 sene daha kiralamayı amaçlıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.