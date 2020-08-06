Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi
Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi... İtalyan yöneticiler Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile temasa geçti. İtalyan kulübünün Fenerbahçe'ye teklifi 18 milyon Euro... Sarı lacivertli takımdan son gelişmeleri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...
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