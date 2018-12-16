Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor
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Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Juraj Kucka takımdan ayrılıyor. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak bordo-mavililerin kamp yaptığı Levent'teki otelden ayrıldı.

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16 Aralık 2018, Pazar
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