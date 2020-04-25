Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı!
Corona virüsü kapsamında karantina günlerini evde geçiren Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin-Prince Boateng, sosyal medya hesabından evdeki görüntülerini paylaştı.
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