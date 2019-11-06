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Kemal Belgin: Burak Yılmaz'ın bu takımda ne işi var?

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Belgin, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya seslenerek "Burak Yılmaz'ın bu takımda ne işi var?" dedi.

Belgin'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı enteresan geçti. 9 ve 11. dakikalarda iki gol ancak 11. dakikadan sonra her tarafta basan ve Atiba dışında Beşiktaş'ı sahadan silen korkunç bir Antalyaspor vardı. Atiba dışında Beşiktaş'ta ayakta kalan oyuncu yoktu. Ancak bu maçta top Antalya'yı istemedi. Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili yazdığım yazıdaki son cümlem şuydu: 'Abdullah Hoca, Burak'ın ne işi vardı bu maçta?' Burak henüz yarım adam durumunda.

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06 Kasım 2019 , Çarşamba
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