Kemal Belgin: Burak Yılmaz'ın bu takımda ne işi var?

Belgin'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı enteresan geçti. 9 ve 11. dakikalarda iki gol ancak 11. dakikadan sonra her tarafta basan ve Atiba dışında Beşiktaş'ı sahadan silen korkunç bir Antalyaspor vardı. Atiba dışında Beşiktaş'ta ayakta kalan oyuncu yoktu. Ancak bu maçta top Antalya'yı istemedi. Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili yazdığım yazıdaki son cümlem şuydu: 'Abdullah Hoca, Burak'ın ne işi vardı bu maçta?' Burak henüz yarım adam durumunda.