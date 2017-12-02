Kazanan takımın başkanı konuştu!
Galatasaray galibiyeti sonrası Beşiktaş başkanı Fikret Orman maçı yorumladı.
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