Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi
Süper Lig ekiplerinden ?Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
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