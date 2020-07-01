Josef de Souza geleceği ile ilgili kararı verdi!
Kulübü ile ödeme sıkıntısı yaşayan yıldız futbolcu Josef de Souza sözleşmesini feshetme noktasına gelmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. Kulübü ile olan sorunları aşan Josef, Al-Ahli'de kalmaya karar verdi.
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