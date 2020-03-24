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Jose Mourinho'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Portekizli antrenör Jose Mourinho, corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için yiyecek yardımı yapan bir kuruluşunun ekibinde görev aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son dakika gelişmeleriyle sürekli olarak can kayıpları haberleri aldığımız corona virüsü için insanlık adeta seferberlik ilan etti! Pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım için kuruluşlar harekete geçerken ünlü isimler bu kuruluşlarda görev aldı. Bu isimlerden biri de Portekizli teknik adam Jose Mourinho oldu.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için harekete geçti. Mou, bugün yiyecek yardımı yapan bir yardım kuruluşunun ekibinde görev aldı.

Portekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi.

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24 Mart 2020 , Salı
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