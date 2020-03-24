Jose Mourinho'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Portekizli antrenör Jose Mourinho, corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için yiyecek yardımı yapan bir kuruluşunun ekibinde görev aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son dakika gelişmeleriyle sürekli olarak can kayıpları haberleri aldığımız corona virüsü için insanlık adeta seferberlik ilan etti! Pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım için kuruluşlar harekete geçerken ünlü isimler bu kuruluşlarda görev aldı. Bu isimlerden biri de Portekizli teknik adam Jose Mourinho oldu.
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için harekete geçti. Mou, bugün yiyecek yardımı yapan bir yardım kuruluşunun ekibinde görev aldı.
Portekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mesut Özil'den şaşırtan detay! O maçta...
- Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı
- Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!
- Sarri Merih'e sahip çıktı! "Üzgünüm ama..."
- Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Günün bombası... Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder...
- Arteta geldi işler değişti! Mesut Özil ve Chelsea...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.