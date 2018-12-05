Jojic inanılmazı başardı! İşte kaçan gol...
Videoyu Daralt

Jojic inanılmazı başardı! İşte kaçan gol...

Medipol Başakşehir'in Sırp orta sahası Milos Jojic, Ziraat Türkiye Kupası 5.Turunda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının 31. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
05 Aralık 2018, Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN