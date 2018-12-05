Jojic inanılmazı başardı! İşte kaçan gol...
Medipol Başakşehir'in Sırp orta sahası Milos Jojic, Ziraat Türkiye Kupası 5.Turunda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının 31. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.
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