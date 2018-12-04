Jardim izledi, Giuliano böyle attı!
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Jardim izledi, Giuliano böyle attı!

Leonardo Jardim, Riyad'a giderken takımının sahasında Al Wahda'ya 2-1 yenildiği maçı izledi. Al Nassr'ın ilk golünü ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano kaydetti.

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Leonardo Jardim, Giuliano, Ahmed Musa ve Nordin Amrabat'ın formasını giydiği Al Nassr ile sözleşme imzalamak için Riyad'a giderken takımının sahasında Al Wahda'ya 2-1 yenildiği maçı izledi.

Al Nassr'ın ilk golünü ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano kaydetti. Rakip takımda Fernandao 90 dakika görev alırken, Emre Çolak ise yedek kulübesinde bekledi.

Giuliano etkili oyunuyla göz doldururken, ligde oynadığı 11. lig maçında gol sayısını 3'e yükseltti.

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04 Aralık 2018, Salı
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