Japonya'dan Adriano'ya talip var
Japon kulübü Vissel Kobe Beşiktaşlı Adriano'ya talip oldu. Siyah beyazlı yönetimin Brezilyalı futbolcu için devre arasında Vissel Kobe ile görüşmesi bekleniyor.
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