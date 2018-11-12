Japonya'dan Adriano'ya talip var
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    Japonya'dan Adriano'ya talip var

    Japon kulübü Vissel Kobe Beşiktaşlı Adriano'ya talip oldu. Siyah beyazlı yönetimin Brezilyalı futbolcu için devre arasında Vissel Kobe ile görüşmesi bekleniyor.

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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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