İzlanda maçı öncesi şok gelişme! Emre Belözoğlu...
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlı takımla ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlayamayacağını söyledi.
Hakan Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Emre Belözoğlu İzlanda maçında ilk 11'de başlayamayacak. Emre, son iki taktik antrenmana katılmıştı fakat ağrılarının artması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de düşünülmüyor."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sürpriz talip!
- Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi
- Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!
- Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Ocakta imzayı atacak
- Ozan Kabak'tan dikkat çeken sözler: Galatasaray'da...
- Ersun Yanal ısrarla istiyor! Kupa canavarı Fenerbahçe'ye
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!
- Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.