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İzlanda maçı öncesi şok gelişme! Emre Belözoğlu...

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlı takımla ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlayamayacağını söyledi.

Hakan Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu İzlanda maçında ilk 11'de başlayamayacak. Emre, son iki taktik antrenmana katılmıştı fakat ağrılarının artması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de düşünülmüyor."

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14 Kasım 2019 , Perşembe
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