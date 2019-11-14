EURO 2020'ye 'selam çakma' vakti! Millilerimiz İzlanda'yı böyle yıkacak...

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN! | BURAK ŞENTÜRK

A Milli Takımımız İzlanda karşısında sahaya favori olarak çıkacak. EURO 2020 yolunda millilerimize beraberlik yeterken, İzlanda'nın 3 puandan başka çaresi yok. Kadro kalitesi ve oyun sistemi bakımından İzlanda'nın, kazanmak zorunda olduğu maçı kendi lehine çevirmekte sıkıntı yaşayacağı kanaatindeyim. Duran toplar ve hızlı hücumlarda etkili olan bir takım karşısında soğukkanlı olmak mücadelenin kilit noktası olacaktır.

Türkiye'nin grup aşamalarında en golcü ismi konumunda bulunan Cenk Tosun'un sakatlığı keyifleri kaçırsa da Burak Yılmaz tecrübesi ile o açığı kapatacaktır.

Cengiz Ünder'in sakatlıktan dönecek olması kanat organizasyonlarımız için oldukça önemli bir detay olarak göze çarpıyor. Grupta ilk 8 maçta kalesinde yalnızca 3 gol gören A Milliler, İzlanda ve Andorra maçlarını kayıpsız geçerek grubu lider tamamlayacaktır.