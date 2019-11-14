EURO 2020'ye 'selam çakma' vakti! Millilerimiz İzlanda'yı böyle yıkacak...
GRUP LİDERLİĞİ İÇİN! | BURAK ŞENTÜRK
A Milli Takımımız İzlanda karşısında sahaya favori olarak çıkacak. EURO 2020 yolunda millilerimize beraberlik yeterken, İzlanda'nın 3 puandan başka çaresi yok. Kadro kalitesi ve oyun sistemi bakımından İzlanda'nın, kazanmak zorunda olduğu maçı kendi lehine çevirmekte sıkıntı yaşayacağı kanaatindeyim. Duran toplar ve hızlı hücumlarda etkili olan bir takım karşısında soğukkanlı olmak mücadelenin kilit noktası olacaktır.
Türkiye'nin grup aşamalarında en golcü ismi konumunda bulunan Cenk Tosun'un sakatlığı keyifleri kaçırsa da Burak Yılmaz tecrübesi ile o açığı kapatacaktır.
Cengiz Ünder'in sakatlıktan dönecek olması kanat organizasyonlarımız için oldukça önemli bir detay olarak göze çarpıyor. Grupta ilk 8 maçta kalesinde yalnızca 3 gol gören A Milliler, İzlanda ve Andorra maçlarını kayıpsız geçerek grubu lider tamamlayacaktır.
MİLLİLER RÖVANŞI ALIR | CEVDET BERKER İŞLEYEN
EURO 2020'de fırtına gibi esen Millilerimiz İzlanda karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesi Cenk Tosun'dan gelen şok sakatlık haberi moralleri bozsa da milliler kendi oyununu oynadığı takdirde gruptaki tek mağlubiyetini yaşadığı İzlanda karşısında rövanşı alacaktır.
BERABERLİĞİN YETMESİ DEZAVANTAJ OLABİLİR | GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Millilerimiz EURO 2020'ye katılma anlamında 1 puanın yettiği karşılaşmada İzlanda ile karşılaşacak. Şenol Güneş'in oyun tercihi, maçın sonucunda belirleyici olacak. Güneş, grup liderliğine mi oynayacak yoksa iç sahada beraberliği alıp garantilemek mi isteyecek? Beraberliğe oynamak Milli Takımımıza dezavantaj yaratabilir...
Savunmadaki oyuncu kalitemiz, belki de tarihin en iyi rotasyonunu oluşturmuş durumda. Ben, Euro 2020 Elemeleri'nde evinde henüz gol yemeyen Milli Takımımızın bu karşılaşmada da gol yemeyeceğine inanıyorum. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan İzlanda'nın risk alacağı dakikalarda, millilerimiz hızlı ayaklarıyla bulacağı bir golle maçı kazanabilir...
BİLET MAÇI | HAKAN GÜÇLÜ
Milli Takımımız adına gerçekten hayati bir maç. EURO 2020'ye katılabilmek adına bugün İzlanda karşısında alınacak beraberlik yeterli olacak. İzlanda ekibinin bu maçı kaybetme lüksü olmadığından dolayı çok zorlu bir maç bizi bekliyor ama Ay-Yıldızlılar maçın favorisi. Bugün mağlup olunmadığı takdirde millilerimiz EURO 2020 biletini alacak. İzlanda karşısında taraftarımızın da desteğiyle sahadan 3 puan ile ayrılıp EURO 2020'ye gitmeyi garantileriz.
SİLAHIMIZ DURAN TOP OLACAK | KEMAL TAMTÜRK
EURO 2020 Elemeleri'nde sadece 3 gol yiyen Milli Takımımız, bu gollerin ikisini İzlanda deplasmanında kalesinde gördü. O karşılaşmada İzlandalılar duran toptan bulduğu golle galip gelmişti. Bu maçta da biz onları silahlarıyla vurabiliriz.
Milliler Andorra ve Fransa maçında duran toptan bulduğu gollerle liderlik yürüyüşünde büyük mesafe katetmişti. Ay-Yıldızlılar bu maçta da rakibini duran topla vurup, tarihinde ilk defa eleme gruplarında liderlik yaşama yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır.