İşte sezonun en iyi 11'i!
A Spor'un sevilen programı Takım Oyunu'nda sezonun en iyi 11'i ve sezonun hayal kırıklığı yaratan 11'i seçildi. İşte Takım Oyunu'nun seçtiği isimler...
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