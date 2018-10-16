İşte Samandıra'nın yeni kuralları!
Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyet, oyuncular arasındaki gruplaşmayı bitirip takımda birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda adımlar atmaya başladı.
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