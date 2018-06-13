İşte G.Saray'ın yeni Muslera'sı....
Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.
Carrasso ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, yeni kaleci arayışlarına başladı. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u istiyor.
A MİLLİ TAKIM'A DA ÇAĞRILMIŞTI
Bonservisinin yarısı Bursaspor'da olan Okan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.
TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ
Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.
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