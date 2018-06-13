İşte G.Saray'ın yeni Muslera'sı.... – Fotomaç TV
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    İşte G.Saray'ın yeni Muslera'sı....

    Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.

    Carrasso ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, yeni kaleci arayışlarına başladı. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u istiyor.

    A MİLLİ TAKIM'A DA ÇAĞRILMIŞTI
    Bonservisinin yarısı Bursaspor'da olan Okan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.

    TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ
    Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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