İşte Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağını açıkladığı Michael Frey'in golleri...

MICHAEL FREY KİMDİR?



Futbol kariyerine Thun altyapısında başlayan ve sonrasında Young Boys akademisine geçen 1.88 boyundaki santrfor, A takım seviyesine bu kulüpte adım attı.

Young Boys'da dikkat çeken bir görüntü sergileyen Frey, 2014 yılında 3 milyon Euro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. Fransa'daki kariyeri beklediği gibi geçmeyen Frey, sonrasında Luzern ve Young Boys'da geçirdiği periyotların ardından 2017 yazında Zürih'in yolunu tuttu.

Zürih formasıyla 39 maça çıkan ve bu maçların 36'sında ilk 11'de oynayan Michael Frey, rakip filelere 16 gol gönderdi.

Frey nasıl bir futbolcu?

Uzun boyunun sayesinde hava toplarında iyi bir hakimiyete sahip olan Frey'in top tekniği birçok uzun forvete göre oldukça iyi.

Bileklerini seri bir şekilde kullanabilen genç golcü, mesafe tanımaksızın attığı şutlarla tanınıyor. Özellikle ayağının üzeriyle köşelere yerden gönderdiği sert şutlar dikkat çekiyor. Saha içeirsindeki futbol tarzı Zlatan Ibrahimovic'i andırıyor.