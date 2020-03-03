İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe karnesi!
Fenerbahçe 2. Ersun Yanal döneminde başarının uzağında kaldı. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe karnesi...
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