İstanbul'da sürpriz buluşma | Video
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov'un ağabeyinin, Ali Koç'un özel davetlisi olarak İstanbul'a geldiği öğrenildi.
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