İsmail Kartal: Son dönemlerde çok disiplinli bir oyunumuz var
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bu maça iyi hazırlandık. Son dönemlerde çok disiplinli bir oyunumuz var. Oyuncularımı iyi mücadele ettikleri için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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