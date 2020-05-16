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Isabelle Haak'tan o sağlık çalışanına teşekkür!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Isabelle Haak, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle giydiği tulumun arkasına ismini yazarak poz veren sağlık çalışanına sosyal medyadan teşekkür etti.

Sosyal medyadan videosunu paylaşan Isabelle Haak, "Merhaba Gökhan Yılmaz. Resmin için çok teşekkürler. Türkiye'ye dönünce imzalı formamı göndereceğime söz veriyorum. Sana ve tüm sağlık çalışanlarına tüm yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun. Teşekkürler, yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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16 Mayıs 2020 , Cumartesi
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