İngiliz komedyenden Harry Kane'e fena gönderme

Koyu bir Arsenal taraftarı olan İngiliz komedyen Jack Whitehall, Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane'e fena göndermede bulundu! BRITs 2018 ödül töreninde şarkıcı Camilla Cabello ile birlikte ödül sunacak olan Kane için ünlü komedyen "Sıradaki sunucumuz Tottenham'da forma giyiyor. Bu da demek oluyor ki, bu akşam vereceği ödül büyük ihtimalle bu sezon elini süreceği tek ödül olacak" ifadelerini kullandı.