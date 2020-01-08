İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor
Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmanın ikinci yarısı...
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