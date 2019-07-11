Holtby Beşiktaş ile anlaşamadı
Bundesliga 2 ekibi Hamburg'la sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan ?Lewis Holtby, Beşiktaş ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. ?Holtby'nin menajerler tarafından ?Başakşehir ve Galatasaray'a da önerildiği öğrenildi.
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