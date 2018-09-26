Hıncal Uluç: "Muslera Galatasaray'dan kovulmalı"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Muslera denilen adam Galatasaray'dan kovulmalı" yorumunu yaptı.
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