Hıncal Uluç: "Korkak bir adam Galatasaray'ın kaptanı"

A Spor yorumcusu HIncal Uluç 90'A programında hem hakemler hem de Galatasaray kaptanı Muslera hakkında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Türkiye'de hakem yok eyyamcılar var" ifadelerini kullanırken, Muslera içinde "90+2. dakikada oyunu geciktirdiği için sarı kart kart görecek kadar düşünce kıtlığına uğramış, korkaklıktan, korkak bir adam Galatasaray'ın kaptanı" dedi. Hıncal Uluç'un açıklamaları şu şekilde: "Muslera, Trabzonspor maçından en az 7 dakika çaldı. 90+2. dakikada gördü sarı kartı. O da Muslera'nın ayıbı, 90+2'de hala Galatasaray'ın kaptanı oyunu geciktirmeye çalışıyor. 30 saniye kalmış maçın bitmesine. Vursan karşıya maç bitti zaten. Orada sarı kart görecek kadar düşünce kıtlığına uğramış, korkaklıktan, korkudan bir adam Galatasaray'ın kaptanı. Umrumda değil onun kurtardığı goller. Kurtardığı goller görevi. Bu kadar parayı alıp geliyor Galatasaray'a golleri kurtarmak için. Bedavaya kurtarmıyor ama Galatasaray kaptanı olarak bunu yapamazsın. Ekranın başındaki bunca yıllık Galatasaraylı Hıncal Uluç'u rencide etmeye hakkı yok."