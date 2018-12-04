Hıncal Uluç: "Galatasaray futbol oynamıyor"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç 90'A programında, "Galatasaray futbolun f'sini oynamıyor, oynamaya da niyeti yok" dedi.
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