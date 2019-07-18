Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımının Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Deniz Türüç ile ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam "Deniz Türüç konusunda en istekli takım Galatasaray" dedi.
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