Hastaneden ilk görüntüler
Fatih Terim, babasının vefat ettiği hastaneye geldi. Abdurrahim Albayrak da Terim'i yalnız bırakmadı.
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