Hasan Şaş'ın o görüntüleri ortaya çıktı!
Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın maç sırasında yedek kulübesinden tribünlere doğru hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edildi. Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor’un evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında tartışma çıkmış, ortam gerilmişti. Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayan Hasan Şaş, Oray Baykal’ın hakeme itirazları sonrası 12. dakikada Sivas kulübesine doğru yürüyerek tepki göstermişti. Araya giren Fatih Terim, yardımcılarını sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Tribünlerden gelen tepkiler sonrası Hasan Şaş’ın kulübeden çıkarak tribünlere doğru hakaret ettiği iddia edildi. Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş’ın ardından taraftarlara dönerek “Satılmış pez..nkler” ifadesini kullandığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan Bu görüntüler Sivasspor taraftarının tepkisini çekti.
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