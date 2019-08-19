Hasan Şaş görevine geri döndü
Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla işine geri döndüğünü açıkladı.
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