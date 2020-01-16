Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’da forma giyen Dario Melnjak’ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Melnjak hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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