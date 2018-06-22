Gürcan Bilgiç: Phillip Cocu Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır – Fotomaç TV
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    Gürcan Bilgiç: Phillip Cocu Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır

    A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu için açıklamalarda bulundu ve "Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır" dedi. İşte Gürcan Bilgiç'in açıklamaları: "Phillip Cocu Barcelona sisteminden gelmiş bir isim. Genç oyuncuları iyi yetiştirip önemli bedellere satılabilecek seviyeye getirebiliyor. Cocu Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır. Eğer belirtilen sistem oturtulursa Phillip Cocu'nun 3 yıl sonra Fenerbahçe'ye 50-60 milyon Euro bonservis geliri getirecek oyuncular yetiştireceğini düşünüyorum"

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    22 Haziran 2018, Cuma
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